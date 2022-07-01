TOLO4NYI выпустил новый трек про Киев. Слушаем!

Певец Женя Толочный записал откровенный лирический трек об украинской столице «Місто» и вместе с командой снял live video, посвященное Киеву.

«Видео снято на сотый день после наступления россии. Снято в Киеве на студии Wavewalkers с участием музыкального продюсера Юрия Водолажского и режиссера Марьяны Роговских, — комментирует новую работу Женя Толочный. — После возвращения домой в Киев по временной эвакуации, я встретился с Юрой и сказал — хочу писать дальше . Он это сделал. С режиссером Марьяной Роговских я познакомился за неделю до войны. Тогда в феврале 2022 года я сыграл концерт в Киеве, и она предложила снять лайв на одну из моих песен. Мы договорились сделать это по возвращении в Киев по эвакуации. Реализовали. Идея записать новую лаконичную версию песни «Місто», где звучат только вокал и фортепиано, возникла у Юры Водолажского во время экспериментов на студии. Марьяна Роговская сняла короткую историю нашей студийной работы.

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Песня посвящена моему городу.

Киеву.

Я родился в Горловке Донецкой области, но вся моя сознательная моя жизнь – Киев.

Это мой город, где живут мои люди.

Вечный город, мощный, гордый и непобедимый.

Песня посвящена каждому украинцу, кто борется за нашу свободу поминутно.

Посвящённая нации.

Я хочу, чтобы каждый, кто послушает песню, хотя бы на несколько минут почувствовал, что мир прольется сквозь черные туманы, и мы вернемся домой».

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Текст (слова) песни TOLO4NYI — Місто

В цьому місті так не вистачає весни

Крізь небо чисте

Цю зиму вже відпусти

Ми тримались як сльози на наших очах

І здавалось ніби тебе все життя чекав

В моє місто повертається сонячний ранок

Вранці я прокидаюсь, та так ніби зовсім не спав

Знаєш, звісно, світ проллється крізь чорні тумани

Ми почнем все з початку та в серці наступить весна

В цьому місті так не вистачає весни

Хороші звістки додому нас поверніть

Ми блукали по світу, та світло в собі

Дорослі діти, долоні закрили світ

В моє місто повертається сонячний ранок

Вранці я прокидаюсь, та так ніби зовсім не спав

Знаєш, звісно, світ проллється крізь чорні тумани

Ми почнем все з початку та в серці наступить весна