Monatik выпустил миниальбом ART Оборона

Украинский певец Monatik представил свой новый альбом, написанный во время войны. Называется он ART Оборона и рассказывает «особисту історію війни, яка, на жаль, досі триває».

«My war story EP. Моя особиста музична історія війни, яка, на жаль, досі триває. Принаймні ті думки, які на сьогодні вдалося перетворити у вірші і музику, в команді з неймовірним саунд продюсером RMNK. Історія війни в кожного своя, але дуже схожа, тяжка і страшна, проте з вірою у майбутнє. З вірою в нашу перемогу. Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху і гніву, спроб відшукати себе, всю сім’ю в розбитих мріях, перетворились на майже 19 хвилин музичних роздумів», — поделился артист.

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В новый альбом Monatik вошли девять треков, написанных за время войны: из них семь — на украинском и два на русском.

«Сьогодні найголовніше — не втратити надію. Тож маю надію, що Art Оборона не отримає продовження і війна скоро зникне з України. А ця музика — зможе відволікти, надихнути, нагадати… Створення музики у ці часи, особисто мене, рятує і боронить від занурення у кремезну темряву. Моя ART Oборона. Для вас…», – добавил певец.

Слушать альбом:



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