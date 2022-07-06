Исполнитель роли Элтона Джона станет новым Росомахой

Киновселенная Marvel пополнится еще одной знаменитостью
Звезда в фильме «Рокетмен» и «Kingsman» Терон Эджертон сыграет нового Росомаху в перезапуске «Людей Икс». По крайней мере, этого очень хочет его коллега по сериалу от Apple TV «Черная птица» Пол Уолтер Хаузер. Об этом пишет ComicBook.
«Он был бы отличным Росомахой. Я слышал эти слухи. Надеюсь, они правдивы», — поделился своим мнением актер.
Стоит сказать, что и сам Терон Эджертон уже намекал на возможное сотрудничество с Marvel Studios. Во время недавнего интервью The New York Times актер сдержанно принял то, что фанаты видят его в роли нового Росомахи, но слухов не опровергал.
«Я не думаю, что было бы неправильно это сказать. Я был бы взволнован, но также и боялся, потому что Гью [Джекман] настолько ассоциируется с этой ролью, что я бы задался вопросом, не будет ли это слишком тяжело для кого-то другого», — сказал Терон Эджертон.
Напомним, Disney купила компанию Fox со всеми активами, так что франшизы «Люди Икс» и «Фантастическая четверка» в скором будущем будут перезапущены, чтобы стать частью марвеловской вселенной. А исполнитель роли Росомахи Хью Джекман в последний раз воплощался в своем герое в фильме «Логан».
Фото: Getty Images
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