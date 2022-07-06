Режиссер Олег Сенцов, защищающий страну, женился

Знаменитость узаконила свои отношения с любимой во время войны

Украинский режиссер Олег Сенцов, защищающий Украину в рядах ВСУ, женился. Об этом стало известно из его социальных сетей.

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Олег опубликовал свадебное фото в своем Facebook, подписав его кратко и лаконично: «Женился».

Избранницей Олега Сенцова стала старший директор по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh Вероника Вельч. Свадьба пары прошла скромно – в кругу друзей и близких. Невеста была одета в украинскую вышиванку, а жених вступил в брак в военной форме.

О том, что Олег Сенцова и Вероника Вельч встречаются, стало известно в марте 2022 года. Для режиссера это уже второй брак. От первой жены у Сенцова есть дочь Алина и сын Владислав. Также у режиссера есть общая дочь Эмма с журналисткой Юлией Бабич.

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