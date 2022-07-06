Украинка Марина Вязовская получила Медаль Филдса

Марина Вязовская получила высшую награду по математике – Филдсовскую премию. Ученая из Киева стала второй женщиной в истории, получившей ее.

Выпускница Киевского университета, 37-летняя Марина Вязовская завоевала в Хельсинки (Финляндия) Филдсовскую премию. Лауреатов премии объявил Международный математический союз.

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Награду вручают раз в 4 года. Вязовская получила ее «за доказательство того, что решетка Е8 обеспечивает самую плотную упаковку одинаковых сфер в 8 измерениях и за дальнейший вклад в связанные экстремальные задачи и проблемы интерполяции в анализе Фурье».

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Украинка Марина Вязовская получила степень бакалавра математики в Киеве, а диплом магистра – уже в Германии. Она работает в федеральной политехнической школе в городе Лозанна (Швейцария).

Кто из женщин получал Филдсовскую премию?

Филдсовская премия была основана в 1936 году, ее вручают математикам в возрасте до 40 лет за выдающиеся достижения. Первой из женщин эту награду получила гражданка Ирана Мариам Мирзахани (2014).