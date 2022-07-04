Королева Елизавета II передаст часть своих обязанностей принцу Чарльзу

Британская монархия готовится к переменам

Королева Елизавета II наконец-то решилась передать часть своих королевских обязанностей принцу Чарльзу. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на инсайдеров из Букингемского дворца.

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Теперь перечень официальных обязанностей 96-летней королевы, который не менялся за последние 10 лет, будет выглядеть иначе. Вскоре Елизавета II не будет участвовать в церемонии открытия парламента и зарубежных визитов.

Королева сосредоточится на «ряде дипломатических и парламентских обязанностей», «принимает иностранных гостей», а также будет поддерживать «единство и национальную идентичность».

Фото: Getty Images

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