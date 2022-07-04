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Jerry Heil та alyona alyona анонсували нову пісню з німецькою співачкою (ВІДЕО)

Jerry Heil та alyona alyona анонсували нову пісню з німецькою співачкою (ВІДЕО)

Українські виконавиці Jerry Heil та alyona alyona разом з німецькою співачкою Ела записали спільну пісню до свята Івана Купала, що відзначається 6 липня

Про це зірки розповіли в Instagram.

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За словами співачок, це не просто інтернаціональний трек, оскільки в основі композиції лежить українська купальська пісня. Про це артистки розповіли у своїх фотоблогах.

Як зазначили Jerry Heil і alyona alyona, вони записали спільну композицію «не для галочки», а задля того, аби українська музика була добре впізнаваною у всьому світі.

– Нам не цікаво просто поставити галочку, що ми зробили трек в Європі — нам важливо зробити так, щоб наші етнічні музичні особливості стали довговічним музичним трендом у світі — наряду з іспанською, швецькою, французькою та іншими упізнаваними характерними звучаннями музики народів світу. Це мало статися давно. Але схоже, що настав вирішальний час! – поділилися артистки.

 

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Публикация от JERRY HEIL (@thejerryheil)

Фото Instagram

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