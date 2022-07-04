Уверены, что все, кто уже посмотрел новый сезон «Очень странных дел», задавались как минимум двумя вопросами: какая песня спасла бы лично его от Векны, и что это за легендарный трек Кейт Буш, который заслушивала до дыр Макс?

Постараемся сейчас не проспойлерить тем, кто еще не успел посмотреть четвертый сезон «Очень странных дел», финальные серии которого вышли на Netflix 1 июля. Но раскроем один факт: мир спасет музыка!

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И одним из ключевых треков «Очень странных дел 4» стала любимая песня Макс — Running Up That Hill Кейт Буш. Интересно, что трек вышел 37 лет назад, а благодаря сериалу получил «второй шанс» и поднялся в топ мировых чартов.

Слушать песню Кейт Буш Running Up That Hill из «Очень странных дел 4»

Трек Running Up That Hill принес Кейт Буш за последние месяцы 2,3 млн долларов (информация на момент 31 июня 2022, то есть до выхода финальных серий «Очень странных дел», так что сумма скорей всего вырастет еще в несколько раз!)

Напомним, что в день выхода двух финальных серий четвертого сезона «Очень странных дел» Netflix рухнул, скорей всего из-за большого количества одновременных посетителей.

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