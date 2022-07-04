Jerry Heil и alyona alyona анонсировали новую песню с немецкой певицей (ВИДЕО)

Украинские исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona вместе с немецкой певицей Эла записали совместную песню к празднику Ивана Купала, который отмечается 6 июля

Об этом звезды рассказали в Instagram.

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По словам певиц, это не просто международный трек, поскольку в основе композиции лежит украинская купальская песня. Об этом артистки рассказали в своих фотоблогах.

Как отметили Jerry Heil и alyona alyona, они записали совместную композицию «не для галочки», а для того, чтобы украинская музыка была хорошо узнаваема во всем мире.

– Нам не интересно просто поставить галочку, что мы сделали трек в Европе – нам важно сделать так, чтобы наши этнические музыкальные особенности стали долговечным музыкальным трендом в мире – наряду с испанским, шведским, французским и другими узнаваемыми характерными звучаниями музыки народов мира. Это должно было случиться давно. Но похоже, что пришло решающее время! – поделились артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JERRY HEIL (@thejerryheil)

Фото Instagram

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