Universal Pictures уходит из россии: теперь окончательно

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Кинокомпания Universal Pictures окончательно выходит из российского рынка. Об этом сообщает российская служба Голоса Америки.
По информации источников в россии, Universal Pictures разослала письмо о решении материнской компании прекратить деятельность в россии. Офис компании в стране-агрессоре закроют окончательно. Причиной такого решения в своем письме Universal Pictures называет невозможность ведения бизнеса в условиях, когда иностранные компании сталкиваются с многочисленными сложностями.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину крупнейшие голливудские студии – Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount – временно приостановили прокат фильмов в россии. Но российские кинотеатры запрета на показ контента проигнорировали.
Фото: Getty Images
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