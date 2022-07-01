Новый канал>G.space>Новости

Видеть, слышать, жить: «Друга Ріка» презентовал песню и клип «Чи ти почув»

Друга Ріка — Чи ти почув: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская группа «Друга Ріка» представила новую песню «Чи ти почув» и клип на нее. Впервые музыканты сыграли ее на благотворительном онлайн-концерте еще в апреле, посвятив бойцам и гражданским на заводе Азовсталь, а также всем пострадавшим жителям Мариуполя.

Смотреть премьеру клипа «Друга Ріка» — «Чи ти почув» онлайн:

Related video

Этот трек о том, что важно продолжать бороться, хвататься за каждый миг, чувствовать его, проживать сердцем.

Друга Ріка — Чи ти почув: смотреть онлайн премьеру клипа

«Мы видели, слышали, чувствовали, творили, жили… 24 февраля у нас все это отобрали. Мы встретились с новой иррациональной реальностью, в которой рушатся жизни с особым цинизмом. Россияне несут смерть и горе, но мы должны держаться, ведь боремся ради светлого будущего. Им не уничтожить нашу жажду жизни. Наша песня призывает видеть прекрасное в повседневном, подсказывает, откуда брать вдохновение и силы двигаться дальше. Она о том, чего ждут сотни пленных как военных, так и гражданских, которых мы должны вернуть, чтобы они снова могли видеть, слышать, жить…», – фронтмен группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин.

Автором слов и музыки к песне стал Ростислав Домишевский, соучредитель проекта «ЕХО», участником которого также является клавишник группы «Друга Ріка» Сергей Гера. Видеоряд к клипу смонтировал клипмейкер Виктор Скуратовский.

Кадры для видео взяты из короткометражного фильма A lifetime older, снятого в 2019 году Гео Леросом, сюжет фильма которого основан на реальных событиях. Эмоции, переживаемые главным героем, являются бредом раненого бойца. Он вспоминает лучшие события из своего прошлого, любимую женщину, любимую работу и из последних сил борется за жизнь.

Читай также:

«Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху і гніву»: Monatik выпустил миниальбом ART Оборона

TOLO4NYI выпустил новый трек про Киев. Слушаем!

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь