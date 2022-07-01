Друга Ріка — Чи ти почув: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская группа «Друга Ріка» представила новую песню «Чи ти почув» и клип на нее. Впервые музыканты сыграли ее на благотворительном онлайн-концерте еще в апреле, посвятив бойцам и гражданским на заводе Азовсталь, а также всем пострадавшим жителям Мариуполя.

Смотреть премьеру клипа «Друга Ріка» — «Чи ти почув» онлайн:

Related video

Этот трек о том, что важно продолжать бороться, хвататься за каждый миг, чувствовать его, проживать сердцем.

«Мы видели, слышали, чувствовали, творили, жили… 24 февраля у нас все это отобрали. Мы встретились с новой иррациональной реальностью, в которой рушатся жизни с особым цинизмом. Россияне несут смерть и горе, но мы должны держаться, ведь боремся ради светлого будущего. Им не уничтожить нашу жажду жизни. Наша песня призывает видеть прекрасное в повседневном, подсказывает, откуда брать вдохновение и силы двигаться дальше. Она о том, чего ждут сотни пленных как военных, так и гражданских, которых мы должны вернуть, чтобы они снова могли видеть, слышать, жить…», – фронтмен группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин.

Автором слов и музыки к песне стал Ростислав Домишевский, соучредитель проекта «ЕХО», участником которого также является клавишник группы «Друга Ріка» Сергей Гера. Видеоряд к клипу смонтировал клипмейкер Виктор Скуратовский.

Кадры для видео взяты из короткометражного фильма A lifetime older, снятого в 2019 году Гео Леросом, сюжет фильма которого основан на реальных событиях. Эмоции, переживаемые главным героем, являются бредом раненого бойца. Он вспоминает лучшие события из своего прошлого, любимую женщину, любимую работу и из последних сил борется за жизнь.

Читай также:

«Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху і гніву»: Monatik выпустил миниальбом ART Оборона

TOLO4NYI выпустил новый трек про Киев. Слушаем!