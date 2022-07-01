Фронтмен Imagine Dragons посвятил речь и песню Украине (ВИДЕО)

Американский певец и фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс выступил на фестивале Opener в Польше и поддержал Украину и людей, вынужденных бежать от войны, потеряв все

Его поддержка со сцены была потрясающей. Артист обратился к собравшимся, в том числе и к беженцам, отметив, что знает: они тоже есть на концерте. Об этом стало известно из Instagram.

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– Почему мы не можем сделать что-то большее, чем петь песни с поддержкой? Я чувствую себя беспомощным… Я читал ваши письма, ваши слова. Я знаю, что вы здесь, и это песня для вас. Пусть ваши семьи будут в безопасности и придет мир, который увидят ваши дети, — сказал певец, у которого четверо детей.

Слова Рейнольдса встретили бурными овациями, а пришедшие на его выступление украинцы не могли сдержать слез.

После того, как сказал речь, Дэн исполнил песню Alphaville Forever Young.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Imagine Dragons Fan Page ???????? (@imagine.dragons_ua)

Фото Getty Images

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