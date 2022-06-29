Марвел переснимет Секретное вторжение и уберет упоминание россии из сериала

Marvel заберет все упоминания о россии и изменят локации из-за войны рф против Украины

Съемки «Секретного вторжения» начнутся через две недели и продлятся четыре месяца. Об этом сообщило издание The Direct со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана. Невероятно приятно, что мир так поддерживает Украину.

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Если верить слухам, все сцены, связанные с россией, хотят выбросить из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины, которая длится уже более четырех месяцев.

— Если слухи действительно правильны, возможной причиной может быть продолжающаяся война между россией и Украиной. Учитывая, что россия является важным местом действия «Секретного вторжения», вполне вероятно, что основное место действия сериала будет перенесено из россии в другую страну. В результате для пересъемки значительной части сцен потребуются длительные сроки, — говорится в статье.

Съемки сериала стартовали в сентябре 2021 года и завершились в марте 2022 года. По сюжету шести эпизодов группа инопланетян-метаморфов Скруллов поселится на Земле и получит контроль над всеми аспектами жизни землян. Премьера фильма запланирована на Disney+ в 2023 году. Главные роли сыграли: Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман.

Фото iStock, Marvel

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