Исполнителя песни I believe I can fly наказали за многолетние изнасилования

В среду, 29 июня, Федеральный суд Бруклина приговорил 55-летнего «короля ритм-энд-блюза» R. Kelly (он же – Роберт Сильвестр Келли) к 30 годам заключения. Суд длился несколько месяцев и в результате артиста признали виновным в ряде сексуальных преступлений.

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Детали по делу R. Kelly

Обвинения против R. Kelly выдвинули 11 женщин разных возрастов. В ходе судебного разбирательства прокурор допросил более 40 свидетелей. Оказалось, что музыкант и его помощники годами искали жертв среди поклонников – девочек, а иногда и мальчиков. Им обещали возможность пожить со своим кумиром некоторое время, но в результате просто затягивали в сексуальное рабство.

R. Kelly жестоко обращался с жертвами: запрещал им общаться с родственниками и друзьями и выходить из его дома без разрешения. За непослушание их жестоко наказывали – иногда избиение казалось «рабыням» певца мягким наказанием.

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