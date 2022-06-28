Kalush Orchestra запишут совместный трек с британцем Сэмом Райдером

Представители своих стран на Евровидении-2022 готовят сюрприз для фанатов

Пожалуй, после победы итальянской группы Maneskin на «Евровидении-2021» чуть ли не каждый мечтал об их совместной песне с представителями от Украины группой Go_A, занявшими 5 место на песенном конкурсе. Слухи о совместном треке ходили долго, но так и не сбылись. А вот нынешние победители «Евровидения» украинский коллектив Kalush Orchestra решили записать трек с представителем Великобритании Сэмом Райдером, который занял второе место.

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«Мы уже обсудили это с ним и планируем выпустить наше музыкальное творение в ближайшее время. Мы очень хотим, чтобы все его услышали», – заявил Олег Псюк в интервью Metro.

Также он подчеркнул, что не готов раскрывать подробности и пока это секрет. Ранее Сэм Райдер сказал, что они готовят сюрприз для фанатов.

Напомним, что «Евровидение-2023» будет проходить не в Украине из-за полномасштабного вторжения России. В качестве альтернативы конкурс предложили провести в Великобритании, потому что представитель этой страны занял второе место.

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