Джонни Депп вернется в «Пиратов Карибского моря»: сколько готов заплатить Disney?

Неужели Джонни Депп вернется в Пираты Карибского моря?

Disney распрощался с Деппом в 2018 году, а сейчас готов заплатить ему более 300 миллионов долларов, чтобы тот все простил и снова сыграл капитана Джека Спарроу (Воробья). Об этом сообщает Poptopic.

Related video

Депп сыграл главную роль в пяти фильмах о пиратах за последние 15 лет. В последний раз он появился в ленте «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», которая вышла в 2017 году. Затем компания расторгла контракт с Деппом через суд с его бывшей женой Эмбер Херд.

Теперь же, когда Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд, по словам инсайдеров, Disney заинтересованы в налаживании отношений с Деппом.

– Они связались с актером к судебному разбирательству по делу о диффамации против Эмбер Херд и спросили, заинтересован ли он в возвращении в еще один или два пиратских фильма. Сообщается, что соглашение состоит в том, чтобы Джонни Депп вернулся к роли Джека Спарроу в «Пиратах Карибского моря 6» и в дополнительном сериале Disney Plus о молодости капитана «Черной жемчужины», — рассказал источник.

Студия уже подготовила предварительный сценарий фильма о Джеке Спарроу, поэтому они очень надеются, что Джонни простит им и вернется в роли своего культового персонажа, и готовы заплатить ему 301 миллион долларов, а также сделать «значительную пожертвование» в благотворительную организацию по выбору Деппа как жест доброй воли.

Фото — Getty Images

Читай также:

Эмбер Херд не успокаивается: актриса продолжает утверждать, что Джонни Депп ее избивал

Джонни Депп может отказаться от денег Эмбер Херд: жизнь после победы в суде