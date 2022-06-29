Кортни Кокс снимется в фильме Крик 6

Звезда сериала «Друзья» подтвердила свое участие в проекте

Американская актриса Кортни Кокс обрадует своих фанатов возвращением в шестой части франшизы «Крик». Свой камбек селебрита подтвердила в интервью Variety.

Related video

В «Крик 6» Кортни Кокс вернется в роли журналистки Гейл Уэзерс.

«Она не умерла, так что вы увидите меня. Гейл достаточно сильна. Может быть, она никогда не умрет, но кто знает!» – отметила Кокс.

Фильм «Крик 6» сосредоточится на героях, выживших в пятой части франшизы — Сэмми и Терри Карпентерах, а также Минди и Чеди Микс-Мартинах. Герои покинут Вудсборо и уедут в новый город, очевидно в Нью-Йорк. Однако и там их будет ждать убийца в маске. Возможно, героиня Кортни Коокс поможет его разыскивать.

Премьера фильма «Крик 6» запланирована на 31 марта 2023 года.

Фото: Getty Images

Читай также:

Экс-супруга Бритни Спирс обвиняют в преследовании звезды: Новые факты

Марвел переснимет «Секретное вторжение» и уберет упоминание о россии из сериала