Экс-супруга Бритни Спирс обвиняют в преследовании звезды: Новые факты

Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александр предстанет перед судом по обвинению в преследовании

Александра обвинили во взломе дома поп-звезды в день ее свадьбы, но он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Related video

Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александр предстанет перед судом после того, как его обвинили во взломе дома поп-звезды в день ее свадьбы с Сэмом Асгари.

Бритни Спирс потеряла ребенка: «Это разрушительное время для родителей»

По сообщению Associated Press, после двухчасового предварительного слушания в понедельник судья округа Вентура Дэвид Уорли постановил, что в деле против Александра имеется достаточно доказательств, чтобы обвинения против него могли быть переданы в суд. Бывший певец в настоящее время находится под стражей и обвиняется в преследовании, а также в нанесении побоев, вандализме и незаконном проникновении. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, и его залог был установлен в размере 100 000 долларов. Через несколько дней после инцидента Спирс получила запретительный судебный приказ против ее бывшего, который предписывает ему всегда держаться от нее на расстоянии не менее 100 ярдов. После ареста Александра власти обнаружили, что он также находится в розыске по двум невыполненным ордерам на совершение уголовных преступлений, вынесенным в 2016 году, за кражу в особо крупных размерах и покупку и получение украденного имущества по другому делу в Северной Калифорнии. Представитель шерифа округа Напа сообщил San Francisco Chronicle, что Александр будет экстрадирован, как только власти Южной Калифорнии освободят его.

В день свадьбы Спирс Александр вышел в прямом эфире в Instagram и показал, как он ходит по территории ее особняка, показывая некоторые из свадебных украшений, пока организаторы вечеринки продолжали собирать декорации. В видео можно услышать, как он выкрикивает имя поп-звезды и говорит охране и персоналу: «Меня зовут Джейсон Александр. Бритни пригласила меня сюда. Бритни Спирс пригласила меня сюда. Она моя первая жена, моя единственная жена. Я ее первый муж».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sam Asghari (@samasghari)

Напоминим, что Спирс вышла замуж за своего друга детства в январе 2004 года в маленькой белой свадебной часовне в Лас-Вегасе, но их брак продлился всего 55 часов. Помощница Спирс Вики Т. позже поблагодарила фанатов за то, что они предупредили ее о сбое в обновлении, опубликованном в ее собственной истории в Instagram, написав: «Я сделала все, что могла, находясь за пределами страны, чтобы обезопасить всех. Спасибо всем совершенно потрясающим и невероятным фанатам за то, что предупредили меня о многом. Вы благословения. Спасибо. Все в безопасности».

Во время предварительного слушания охранник Ричард Юбелер также показал, что Александр пытался сломать запертую дверь спальни Спирс, и что он и Александр стояли лицом к лицу за дверью, когда Александр понял, что она не откроется, сообщает Rolling Stone. «Он начал лезть в правый карман. Я выхватил оружие и прижал его к груди», — сказал Юбелер на слушаниях, добавив, что бывшего мужа Спирс также видели возле ее дома за несколько дней до свадьбы. Когда Александру сказали уйти, охранник свидетельствовал, что Александр выкрикнул имя Спирс и сказал: «Черт возьми, я возвращаюсь тем же путем, которым пришел», сломав ручку двери, которую Юбелер держал закрытой ногой. Эубелер сообщила суду, что певица была «очень расстроена и хотела, чтобы все покинули территорию» после инцидента, и даже ненадолго покинула свой дом, прежде чем вернуться на свою свадьбу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Rolling Stone сообщил, что детектив округа Вентура Дилан Фоули также дал показания, заявив, что Спирс и Асгари вышли из дома, «чтобы попытаться успокоиться» после ареста Александра, и что агент Спирс Кейд Хадсон сказал ему, что она «расстроена, плачет, трясется [и] запаниковала». По сообщениям, заместитель шерифа Хосе Торрес также показал, что при аресте Александра он нашел среди своих вещей «складной нож для коробок Gerber».

Однако общественный защитник Александра Сандра Бизиньяни заявила на слушаниях, что ее клиент не собирался причинять вред Спирс. «Г-н. Намерение Александра состояло в том, чтобы поговорить с Бритни, проверить ее самочувствие, убедиться, что это то, чего она действительно хочет, а не внушать ей страх», — рассказала она журналу Rolling Stone. Но судья Уорли сказал, что «было установлено, что он представляет постоянную угрозу, учитывая усилия, которые он приложил, чтобы вмешаться в это событие». Судья назначил дату следующего суда над Александром на 12 июля.

Адвокат Спирс Мэтью Розенгарт ранее заявил в заявлении для журнала Rolling Stone: «[Я] с нетерпением жду совместной работы с правоохранительными органами, чтобы обеспечить агрессивное судебное преследование и, надеюсь, осуждение Александра, как и должно быть. Это было вопиющее нарушение безопасности, из-за которого я в ярости, но, к счастью, Бритни в безопасности, и она была потрясающей и счастливой невестой».

По материалам vanityfair.com

Фото: Getty Images