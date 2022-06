«I wanna go home», – с таких слов начинается новый трек «Back Home» украинской певицы NK | Насти Каменской. Вся палитра чувств и ностальгии по «той» мирной жизни вылилась в лирический англоязычный трек. Песня, как крик души, близкий многим украинцам.

По мнению артистки, чувство печали знакомо миллионам переселенцев, которые вынуждены были покинуть свои дома. Среди них огромное количество внутренне перемещенных лиц, а также по данным ООН около 8 млн человек, с начала войны покинувших Украину.

Related video

Потап в Мадриде не смог выступить на концерте: у него перекосило лицо (ВИДЕО)

Спорт, литература, время на себя: как Michelle Andrade поддерживает боевой дух во время войны

— У нас есть общая боль и общая мечта, чтобы война закончилась. Очень хочется, чтобы каждый оказался в своем доме, и каждый дом наполнился теплом и радостными эмоциями или детским смехом. Чтобы наша земля освободилась от этих ужасов. И все это превратилось в страшный сон, постепенно отошедший в прошлое, — комментирует новую работу Каменских.

Артистка, которая активно выступает на благотворительных мероприятиях и концертах, поддерживает социально важные инициативы в поддержку Украины, не перестает мечтать о скорейшей победе.

— Каждый раз, выступая в поддержку Украины перед слушателями в разных уголках мира, я со слезами на глазах вспоминаю свой дом, друзей, родных, коллег и общие счастливые мгновения. Нас очень радушно и искренне встречает весь мир. И мы этому безгранично благодарны. Но каждое сердце тянется на украинскую землю к той счастливой обыденности, которая, к сожалению, разделилась на «до» и «после», – рассказала Настя Каменских.

В преддверии NK успела пообщаться с авторитетными международными СМИ на популярных телепрограммах и премиях, чтобы призвать мир как можно громче кричать о войне в Украине. Благотворительные проекты и благотворительные мероприятия продолжаются.

Слова (текст) песни Насти Каменских (NK) — Back Home

I wanna go home

I wanna go back home again

I’m just tired to pretend

That I’m all right

Cause I wanna go home again

Wanna go back home again

I just wanna get back my family and my friends

Coz I wanna go home again

Alone alone alone on my own

I feel lonely lonely lonely

Coz I wanna go back

I just wanna go back

Home

My homesickness syndrome

It’s killing me killing me killing me

Coz I wanna go back

I just wanna go back

I miss my home

I miss my work

I miss my ordinary life

And morning coffee in the yard

I miss such simple things so much

I left so fast

I left my past

I left my memories and more

I left my room that I adore

I left my life

Pain

In my soul

Breaks my heart

Makes me melancholic

Cold

I feel so cold

I drown my sadness in alcohol and

I’m alright maybe time

will heal my wounds

Will heal my heartbreak

I’m alright

I’m alright

I just wanna go back

I wanna go home

I wanna go back home again

I’m just tired to pretend

That I’m all right

Cause I wanna go home again

Wanna go back home again

I just wanna get back my family and my friends

Coz I wanna go home again

Alone alone alone on my own

I feel lonely lonely lonely

Coz I wanna go back

I just owww

Home, my homesickness syndrome

It’s killing me killing me killing me

Coz I wanna go back

I just wanna go back