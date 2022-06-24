Потап в Мадриде не смог выступить на концерте: у него перекосило лицо (ВИДЕО)

Украинский артист и продюсер Алексей Потапенко принял участие в благотворительном концерте в Мадриде вместе с Кварталом 95, MONATIK, Тиной Кароль, Wellboy, Pianoboy и другими звездами

Однако удивление вызвал внешний вид артиста. Оказывается, недавно он простудил лицевой нерв, так что не смог ни петь, ни разговаривать. Этим он поделился в своем Instagram. Однако артист не растерялся и вместо выступления на сцене спустился к зрителям с коробкой, куда собирал деньги для помощи Украине. По словам Потапа, украинцы пожертвовали 10 тысяч евро.

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— Имел честь выступать для украинцев в Мадриде. Несмотря на то, что простудил нерв на лице и не мог выдать 1000% как исполнитель – не растерялся! И вышел собирать средства для Украины прямо к людям! – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Потап добавил, что ему было очень важно помочь Украине, даже несмотря на то, что он не смог сказать ни слова со сцены. Также артист доволен, что смог увидеть соотечественников и с каждым желающим сделать фотоснимки.

Напомним, Потап и его супруга Настя Каменских вместе с мамами улетели в отпуск в Испанию за несколько дней до вторжения России, после чего решили остаться за границей. За границей артисты проводят благотворительные концерты. Все собранные средства они посылают на родину.

Фото Instagram

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