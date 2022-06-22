Виталий Козловский шокирован фейком о своей смерти

Артист опровергает информацию о своей гибели в соцсетях

Украинский певец Виталий Козловский умер. Именно такую ​​информацию можно найти в Википедии на странице о звезде. Но это абсолютная ложь!

Related video

Козловский опубликовал в Facebook скриншоты из российского сегмента Википедии, в которых указана дата его смерти. Он умер в возрасте 37 лет в субботу, 18 июня, в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

«Я умер». Уже как 2 дня! По версии Википедии. Хотя, вчера была ситуация, когда я был близок к этому, но все обошлось…», — рассказал Виталий Козловский.

В комментариях друзья успокаивают звезду: «Значит, долго будешь жить».

Читай также:

Ради украинцев: Андрей Данилко выставляет на аукцион легендарное авто Фредди Меркьюри

Эмбер Херд решила написать книгу: «Откровенно вся правда о жизни»