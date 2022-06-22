Андрей Данилко выставляет на аукцион легендарное авто Фредди Меркьюри

Звезда стремится помочь стране, чем может

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, намерен продать автомобиль Фредди Меркьюри. Об этом он рассказал в эфире телемарафона «Єдині новини».

Related video

Когда авто лидеру легендарной группы Queen Андрей Данилко сам приобрел на аукционе. И далась эта покупка артисту не просто. Ведь сестра Фредди Меркьюри, продававшая автомобиль, хотела, чтобы новым владельцем стала тоже творческая личность. Если бы ей не понравился человек, который приобрел его, он снял бы лот с аукциона. Интересно, что в авто остались еще духи и салфетки легенды.

«Я даже не хотел об этом говорить. Вот этим сейчас занимаются люди. И когда будет аукцион, я выставлю его на продажу», — признался Данилко.

Вырученные из продажи авто Фредди Меркьюри Андрей Данилко намерен передать на конкретную историю, связанную с пострадавшими в войне с россией украинцами.

Сейчас автомобиль находится в Лондоне и уже ждет аукциона. К сожалению, снимков лота нет.

Читай также:

Андрей Данилко записывает украиноязычный альбом для Верки Сердючки

«Как будто мне это не дано»: Андрей Данилко – об отсутствии семьи