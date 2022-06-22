Эмбер Херд решила написать книгу: «Откровенно вся правда о жизни»

Американская актриса Эмбер Херд, проигравшая дело о клевете бывшему мужу Джонни Деппу, анонсировала «откровенную книгу», поскольку она разорилась из-за громкого судебного процесса и должна актеру $8,3 млн
Об этом пишет Daily Mail.
Сейчас звезда ведет переговоры о написании книги, поскольку считает свою карьеру в Голливуде законченной и ей нечего терять, поэтому она хочет рассказать все, говорит инсайдер, близкий к знаменитости.
Дав первое публичное интервью после проигрыша, Херд заявляла, что боится рассказывать свою версию истории, где она обвиняла Деппа в физическом и сексуальном насилии над ней на протяжении всего бурного брака. По ее словам, она была «ранена ненавистью», направленной на нее, но не сожалеет о передаче дела в суд, несмотря на его поражение и широкую огласку.
— Я знаю, что самое страшное для любого, кто говорит о сексуальном насилии, — это когда ему не верят, его называют лжецом или унижают, — сказала она.
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В свою очередь нью-йоркский адвокат по бракоразводным процессам и автор бестселлеров Дрор Бикель считает, что будущая книга может еще больше усугубить и без того незавидное положение Эмбер.
— Депп и его адвокаты будут читать и слушать все, что говорит Херд. Если она переступит границу, что вполне возможно, не может быть и речи о том, чтобы подать еще один иск о диффамации и снова вернуться в суд.
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