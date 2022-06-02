Суд Джонні Деппа проти Ембер Герд – вердикт винесено: всі подробиці процесу Депп проти Герд

Як закінчився суд Джонні Деппа та Ембер Герд? Який вирок виніс суд у США? В матеріалі Нового каналу – всі подробиці скандального поцесу.

Суд Джонні Деппа та Ембер Герд – передісторія

Джонні Депп та Ембер Герд одружилися в 2015 році після трьох років стосунків. Вже через півтора року дівчина подала на розлучення, він був офіційно оформлений в січні 2017. Незабаром Ембер Герд публічно звинуватила Джонні Деппа в жорстокому поводженні з нею. Вона навіть написала колонку для The Washington Post, у якій розповіла про домашнє насильство (в тому числі сексуальне) з боку ексчоловіка протягом усього спільного життя.

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В результаті судових розглядів Ембер Герд вдалос відсудити в Джонні Деппа кругленьку суму. Звинувачення колишньої коханої серйозно вдарили по репутації актора. Через скандал Голлівуд відвернувся від Деппа, хоча адвокати надали чимало доказів про його невинність.

Про розлучення Джонні Деппа та Ембер Херд знімуть фільм: чи вдасться зберегти об’єктивність?

У серпні 2021 року Джонні Депп отримав дозвіл суду штату Вірджинія подати позов про дифамацію на ексдружину Ембер Герд. Актор звинуватив колишню в поширенні інформації, що принижує його честь та гідність, а також завдає шкоди діловій репутація.

Суд Джонні Деппа та Ембер Герд – розгляд справи

Розгляд справи за позовом Джонні Деппа проти Ембер Герд розпочався в суді американського штату Вірджинія 11 квітня. Актор вимагав від ексдружини моральну компенсацію в розмірі 50 мільйонів доларів. У свою чергу, Ембер Герд пред’явила Джонні Деппу зустрічний позов на 100 мільйонів долларів.

Суд Джонні Деппа та Ембер Герд – вердикт винесено

1 червня 2022 року суд Джонні Деппа та Ембер Герд завершився. Присяжні дійшли висновку, що акторка «діяла зі злим наміром» і незаслужено звинуватила колишнього чоловіка в аб’юзі. Її заяви в статті The Washington Post також були визнані неправдивими.

Суд присудив Джонні Деппу компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів. Цікаво, що компенсацію присудили й самій Ембер Герд – в розмірі 2 мільйонів доларів. Присяжні вирішили, що актор теж обмовив екскохану, але через свого адвоката й лише по одному з трьох пунктів.