Netflix прекратил работать в россии — теперь окончательно

Стриминговая платформа Netflix перестала с пятницы, 27 мая, работать на территории России

Сайт и приложение Netflix перестали быть доступны еще с прошлой недели, а вот сегодня, 30 мая, представитель компании подтвердил, что российские подписчики больше не имеют доступа к контенту. Об этом пресс-секретарь компании сообщил в комментарии агентству AFP.

Теперь все рашисты остались без качественных фильмов и сериалов. Отмечается, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, чтобы отключить клиентов. А о выходе с рынка страны-агрессора компания объявила еще в марте.

Netflix является ведущей мировой стриминговой платформой с 221,8 миллиона подписчиков на конец 2021 года, но в России она была второстепенным игроком. Видно, они больше любили смотреть свои зомбо-фильмы.

В апрельском письме акционерам компания заявила, что потеряла 700 тысяч пользователей с платными подписками в результате выхода из россии.

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