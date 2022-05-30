Повторное наступление рф на Киев: возможно ли это?

Признаков формирования российских войск для повторного наступления на Киев сейчас нет, однако опасность остается

Об этом сообщил Николай Жирнов, глава Киевской военной администрации, которого цитирует КГГА. По его словам, Киев – всегда желаемый объект для россиян.

— Пока что, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако мы знаем, что рф может использовать и территории Беларуси. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в россии, угроза повторного наступления остается. Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно, – поделился Жирнов.

Он также рассказал, что Киевская военная администрация постоянно и пристально следит за действиями врага. Следует понимать, что угроза наступления на Киев будет существовать до тех пор, пока мы не победим. Однако, по его словам, Киев готовится дать надлежащий отпор российскому врагу.

Фото IStock

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