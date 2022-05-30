Российские войска обстреляли Новый Буг на Николаевщине

В ночь на понедельник, 30 мая, российские кафиры обстреляли Новый Буг в Николаевской области. Об этом пишет Общественное со ссылкой на Новобугского городского голову Максима Лагодиенко.

Это первый обстрел, под который попал Новый Буг, с начала полномасштабной войны. Как именно обстреляли город – ракетой или из авиации – сейчас выясняется. Но известно, что значительные разрушения испытала центральная часть Нового Буга.

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«Многие повреждения, есть даже полностью разрушенные магазины, коммерческие объекты пострадали. Сейчас устанавливаем, это ракетный удар был, это авиация, потому что нет точных данных. Но разрушения центральная часть города испытала большие: от взрывной волны многие объекты, и административные в том числе, потеряли окна, крыши повреждены. К сожалению, есть один из гражданских погибших и двое раненых», — рассказал Максим Лагодиенко Общественному.

По состоянию на 14:30 известно еще о одном раненом человеке. Об этом корреспондентам Общественного рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Людей просят воздержаться от посещения центра города Новый Буг.