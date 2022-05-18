Марго Робби или Джонни Депп? «Пираты Карибского моря» удивят новой частью франшизы

Продюсеры «Пиратов Карибского моря» назвали имя неожиданного претендента на роль Джонни Деппа в фильме

Впервые за 20-летнюю историю франшизы роль капитана пиратов может сыграть женщина.

«Отмененный» Голливудом Джонни Депп не появится в новой части франшизы «Пиратов Карибского моря». Об этом заявил продюсер картины, Джерри Брукхаймер, сообщает The Sunday Times.

Вместо него в роли главаря пиратов Брукхаймер видит 31-летнюю актрису Марго Робби и пытается уговорить ее на съемки. По словам продюсера, он пытается перестроить почти 20-летнюю франшизу «Пиратов» вокруг нового главного героя, которого идеально сыграла бы звезда «Отряда самоубийц».

Наверное, не для всех фанатов будет привычным то, что роль любимца Джека-Воробья теперь будет играть женщина. Как тебе это?

Комментарии Брукхаймера прозвучали через несколько недель после того, как Деппа спросили на трибуне во время его широко разрекламированного судебного дела против бывшей жены Эмбер Херд, правильным ли было утверждение, что «ничто на этой земле не заставит его вернуться и работать с Disney над «Пиратами Карибского» моря». Депп ответил утвердительно, подчеркнув, что завязал со своей одной из самых успешных ролей.

Агент Деппа добавил, что актер потерял $22,5 млн за шестой фильм «Пиратов» после того, как вышла скандальная статья Херд, где она обвинила его в домашнем насилии.

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