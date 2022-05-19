Роман Джорджа Оруэлла «1984» запрещен в Беларуси

Кажется, в беларуси, как и в россии, советские времена возвращаются полным ходом

Стало известно, что в беларуси запретили продажу романа-антиутопии «1984» британского писателя Джорджа Орвелла. Как сообщает белорусское издание «Наша Ніва», копия соответствующего распоряжения есть в редакции.

– Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. «1984». О выполнении доложить не позднее 19 мая, говорится в нем.

Напомним, антиутопия Джорджа Орвелла «1984» описывает тоталитарное общество. Жители лишены гражданских прав и индивидуальности, идея порядка абсолютна, существует культ личности Большого Брата, от людей требуется полное и некритическое покорение властям. Даже язык изменил новый: «Война – это мир», «Свобода – это рабство» и «Старший брат следит за тобой» – эти изречения из романа стали афоризмами.

В Советском Союзе и других тоталитарных государствах в Восточной Европе книга была запрещена до 1987 года.

Белорусским языком роман перевел переводчик Сергей Шупа в 1992 году. В 2020 году роман был издан в издательстве Янушкевича. А в 2021 году вышло дополнительное издание произведения. Оно стало лидером продаж во многих книжных магазинах. Видно, власти это не очень понравилось.

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