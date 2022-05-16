Тина Кароль выступила в Японии в патриотическом платье (ФОТО, ВИДЕО)

Артистка прибыла в «страну восходящего солнца» по приглашению японского миллиардера

Украинская певица Тина Кароль посетила Японию и выступила на Rakuten Girls Award 2022 в поддержку Украины 15 мая. На сцену звезда вышла пышное голубовато-желтое платье от украинского поразившего сеть украинского бренда Lever Couture.

Тина Кароль исполнила свои украиноязычные хиты «Нарисую тебе звезды», «Закрыли твои глаза», «Украина – это ты», «Нежно» и «Свободная». А после выступления украинка обратилась в мировое сообщество.

«Хочу поблагодарить Японию и ее народ, которые так верно поддержали и продолжают поддерживать Украину. Украина объединяет весь мир, а также Японию в борьбе с врагом, который решил, что нет существовать нация, язык, культура Украины. Артист – это айдентика нации, а музыка – это оружие в его руках. Каждый наш шаг — это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт, мы боремся за право быть хозяином на своей земле. Мы обязательно победим и восстановим нашу страну, как когда-то это сделала Япония! Слава нациям! Слава Украине!», — сказала певица.

После выступления посол США в Японии Рам Эммануэль подарил Кароль сине-желтый букет цветов. В Японию певица прилетела по приглашению японского миллиардера Гироси Микитани. Ее целью было больше рассказать всему миру о войне, которую начала россия против Украины. И Тине Кароль таки удалось это сделать на следующий день, 16 мая, во время пресс-конференции в Клубе иностранных корреспондентов Японии в Токио.

Читай также:

Kalush Orchestra — Stefania: смотреть онлайн премьеру клипа (ВИДЕО)

Украина заняла второе место по количеству набранных голосов в истории «Евровидения»