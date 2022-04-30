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Анджелина Джоли – во Львове: Для чего звезда приехала в Украину (ФОТО, ВИДЕО)

Анджеліну Джолі побачили в одній з кав'ярень у Львові (ФОТО, ВІДЕО)

Американскую актрису Анджелину Джоли заметили во Львове

Сама она свой визит в Украину не афишировала, но неоднократно высказывалась в поддержку украинцев и даже посещала украинских детей, лечившихся в Ватикане. Ранее актриса опубликовала пост, где призвала помогать украинским гражданам. Вместе с коллегами ООН по делам беженцев она занимается организацией помощи.

Анджелина выглядит потрясающе. На лице легкий макияж, собранные волосы и ничего лишнего. Из одежды: стильный спортивный лук серого цвета и черный рюкзак.

Видео на своей странице поделилась журналистка Майя Подгорецкая.

Актриса приветливо здоровается со своими поклонниками украинцами, которые в шоке от того, что увидели ее. И мило раздае

Также в сети появилось еще одно видео из Джоли во Львове, на котором голливудская актриса общается с беженцами на вокзале:

За сегодня 30 апреля Анджелина Джоли также встретилась с детьми, пострадавшими от ракетного удара по Краматорску и посетила интернат во Львове.

  • Анджелина Джоли приехала в Украину для помощи беженцам (Фото, видео и мємы)
  • Анджелина Джоли приехала в Украину для помощи беженцам (Фото, видео и мємы)
  • Анджелина Джоли приехала в Украину для помощи беженцам (Фото, видео и мємы)
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Что же актриса делает во Львове? Напомним, что Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев. Поэтому очевидно, что визит связан с этим. Однако официального комментария Джоли еще нет. Хотя наверняка сейчас уже весь Львов в ее поисках. Вот же кому-то повезет!

В сети уже появилось множество шуток и мемов про приезд Аджелины Джоли в Украину и его причины.

  • Анджелина Джоли приехала в Украину для помощи беженцам (Фото, видео и мємы)
  • Анджелина Джоли приехала в Украину для помощи беженцам (Фото, видео и мємы)
  • Анджелина Джоли приехала в Украину для помощи беженцам (Фото, видео и мємы)
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