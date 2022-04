Саша Литвин выходит замуж: Любимый сделал модели предложение

Финалистка «Супер Топ-модель по-украински», бьюти-блогер Саша Литвин поделилась радостной новостью – любимый сделал ей предложение.

Война повлияла на жизнь каждого украинца, мы все научились жить сегодняшним днем, радоваться мелочам и больше ценить тех, кто рядом. Чувства оголились, поэтому неудивительно, что сейчас так много украинских пар переводят свои отношения на новый уровень. Так, например, недавно блогер-миллионик Саша Пустовит показала обручальное колечко, предложение руки и сердца сделал своей девушке актер «Первых ласточек» Максим Девизоров.

А вчера хорошей новостью поделилась с подписчиками и Саша Литвин. Парень модели, Тимур Трушковский сделал ей предложение:

«Сегодня @iwantdblt сделал мне предложение стать его женой. Жаль с размером кольца не угадал, if you know what I mean», — написала Саша под романтическим видео в инстаграм.

Что ж, любви вам, ребята, и счастливого светлого будущего!

Напомним, что недавно Саша Литвин показывала видео из родительского дома под Киевом, который частично разрушили русские оккупанты.