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Артем Пивоваров — «До весни»: премьера песни-дуэта со Златой Огневич

Артем Пивоваров — До весни: слушать онлайн, текст (слова) песни

Слушай онлайн песню Артема Пивоварова «До весни» на сайте Нового канала

В рамках авторского культурного проекта «Твои Стихотворения, Мои Ноты» Артем Пивоваров презентовал работу «До весни» при участии Златы Огневич. На этот раз артист приглашает слушателей погрузиться в творчество поэта-мистика Богдана-Игоря Антоныча. Именно ее он ретранслирует через свое музыкальное мировоззрение.

Артем Пивоваров «До весни»: слушать онлайн

Творчество Богдана-Игоря Антоныча отмечено мифософическим отношением к природе, монументальными образами космоса и океанических стихий, сплетением фантастических и реалистичных мотивов. Она поражает разнообразием неожиданных зрительных, цветных и звуковых образов, богатством живописных и музыкальных ассоциаций, художественным восприятием мира.

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Артем Пивоваров «До весни»: текст (слова) песни

Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках

Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках,
що з дна сріблистим мохом сяяла

Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках,
що з дна сріблистим мохом сяяла

Направо льон і знову льон наліво,
Дібровою весілля йде, і скрипки ті…
Направо льон і знову льон наліво

До весни
До весни

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