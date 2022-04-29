Артем Пивоваров — До весни: слушать онлайн, текст (слова) песни

Слушай онлайн песню Артема Пивоварова «До весни» на сайте Нового канала

В рамках авторского культурного проекта «Твои Стихотворения, Мои Ноты» Артем Пивоваров презентовал работу «До весни» при участии Златы Огневич. На этот раз артист приглашает слушателей погрузиться в творчество поэта-мистика Богдана-Игоря Антоныча. Именно ее он ретранслирует через свое музыкальное мировоззрение.

Артем Пивоваров — «До весни»: слушать онлайн

Творчество Богдана-Игоря Антоныча отмечено мифософическим отношением к природе, монументальными образами космоса и океанических стихий, сплетением фантастических и реалистичных мотивов. Она поражает разнообразием неожиданных зрительных, цветных и звуковых образов, богатством живописных и музыкальных ассоциаций, художественным восприятием мира.

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Артем Пивоваров — «До весни»: текст (слова) песни

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках,

що з дна сріблистим мохом сяяла

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках,

що з дна сріблистим мохом сяяла

Направо льон і знову льон наліво,

Дібровою весілля йде, і скрипки ті…

Направо льон і знову льон наліво

До весни

До весни