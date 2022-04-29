Артем Пивоваров — До весни: слушать онлайн, текст (слова) песни

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Слушай онлайн песню Артема Пивоварова «До весни» на сайте Нового канала
В рамках авторского культурного проекта «Твои Стихотворения, Мои Ноты» Артем Пивоваров презентовал работу «До весни» при участии Златы Огневич. На этот раз артист приглашает слушателей погрузиться в творчество поэта-мистика Богдана-Игоря Антоныча. Именно ее он ретранслирует через свое музыкальное мировоззрение.
Артем Пивоваров — «До весни»: слушать онлайн
Творчество Богдана-Игоря Антоныча отмечено мифософическим отношением к природе, монументальными образами космоса и океанических стихий, сплетением фантастических и реалистичных мотивов. Она поражает разнообразием неожиданных зрительных, цветных и звуковых образов, богатством живописных и музыкальных ассоциаций, художественным восприятием мира.
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В 2022 году украинцы проживают совсем необычную весну, которая, кажется, может быть только в страшном сне, только в иллюзиях…
Артем Пивоваров — «До весни»: текст (слова) песни
Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках
Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках,
що з дна сріблистим мохом сяяла
Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках,
що з дна сріблистим мохом сяяла
Направо льон і знову льон наліво,
Дібровою весілля йде, і скрипки ті…
Направо льон і знову льон наліво
До весни
До весни