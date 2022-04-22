Блогер Саша Пустовит выходит замуж во второй раз: Кто стал ее избранником?

В нынешнее смутное время, каждая хорошая новость – на вес золота. Недавно мы радовались вместе с Викой Маремухой, которая сообщила, что скоро станет мамой. А сегодня своей радостной новостью поделилась блогер Саша Пустовит – любимый сделал ей предложение.

Любовь победит тьму! За 57 дней, как в Украине длится полномасштабная война, мы наблюдаем за тем, как долго не решавшиеся на это пары женятся, как мужчины делают предложения своим любимым прямо на блокпостах. Сегодня такие события – еще более особенные, чем обычно, ведь это истории о надежде и вере в счастливое завтра.

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Блогер-милионник Саша Пустовит (Саша Бо) поделилась на своей странице фото, на котором держит за руку своего любимого парня Платона Тарнавского, а на ее пальчике сияет помолвочное кольцо.

«Часом, війна розлучає. Та нас дуже сильно об’єднало кохання. Настільки сильно, що я сказала ТАК» – подписала Саша романтическое фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША БО ???????? (@sashaabo)

Блогер несколько дней назад вернулась в родной Ивано-Франковск из Будапешта, куда выехала после начала войны с двумя маленькими сыновьями. Теперь Саша вернула в Украину, чтобы решить рабочие вопросы, одна, мальчики остались с родными за границей.

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Напомним, что с бывшим мужем – Игорем Пустовитом, Саша разошлась со скандалом в 2021 году.