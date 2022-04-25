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Женя Галич трогательно поздравил сына с Днем Рождения: «Я не рядом, впервые за 5 лет»

Женя Галич трогательно поздравил сына с Днем Рождения: «Я не рядом, впервые за 5 лет»

Солист группы O.Torvald, недавно вступивший в ряды ВСУ, в соцсетях поделился милым видео с младшим сыном Даниилом, к которому написал трогательное поздравление.

Сегодня Даниилу Галич исполняется 5 лет, и Женя Галич впервые проводит этот праздник не с семьей. Сейчас певец защищает страну в составе ВСУ, а его жена Лера Галич вместе с дочерью Евой и сыном находится в Варшаве.

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«Синочок мій рідний, мій боєць, мій маленький, справедливий воїн, мій ніжний зайчик, моя гордість, моя душа. Коли я мріяв про сина — я хотів саме такого пацана, як ти. Я не поряд, вперше за 5 років, я не поряд у твій день народження, — написал Женя. —  Але ми наздоженем. Все ще попереду. Я тебе люблю. З днем народження».

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Публикация от Jenia Galich (@jenia_galich)

 

Надеемся, уже свои 6 лет Даниил будет праздновать вместе со всей семьей под голубым мирным небом свободной Украины.

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