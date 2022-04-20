Позитив — Боже яке кончене!: слушать онлайн, текст (слова) песни

Украинский певец Позитив, ранее являвшийся частью «Время и Стекло», наконец-то выпустил первый сольный трек. Он называется «Боже, яке кончене!» и высмеивает русских и русских военных.

Позитив — «Боже, яке кончене!»: слушать песню онлайн!

Так сложилось, что первым официальным сольным треком POSITIFF будет именно эта песня — для поднятия моральной силы, укрепления нашего несгибаемого духа и деморализации врага. Всем конченым посвящается!» – заявил Позитив.

Трек разоблачает всю низменность и жалкую сущность россиян, которые во время войны не видят правды, переживают за блокировку Instagram и санкции. За идею песни Позитив поблагодарил Алексея Дурневу, ведущего Telegram-канал с названием «Боже, яке кончене!» Эта фраза когда-то стала очень популярной в TikTok, а теперь используется во время войны для описания русских оккупантов.

Позитив — «Боже, яке кончене!»: текст (слова) песни

Я за тебя, блин топила,

за твое «Z»,

Да россия — молодцы,

Думу закройте.

Это даже не санкции против нас,

против себя же делаете такую херню

Боже, яке кончене

Двухсотих окупантів тисячі

Хуйло блатує,

Весь світ зробив ембарго,

показав їм дулю

І наше військо їх під сраку взує,

Закрили Інстаграм

Just do it, do it!

Пішов McDonalds

і нехай гризуть кору,

Луі Віттони, Гучі,

та ховайтеся в нору.

Як у вас, і самогон,

спаплюжене і спорчене

Боже, яке кончене…

Почему я такая неудачница?

Чем я буду питаться, блядь?

Это пиздец…

Міста і села бомлять русскіє фашисти,

а НА росії аплодують їм артисти,

а ты, володя, краще в бункері ховайся,

Бо ми «московську» ковбасу вже ріжемо на слайси.

Теперь хуйло збирається до раю, раю, раю…

росія вирішила йти до краю, краю, краю

а ми русню неначе граєм чи долаєм,

здихайте, падли, баю-бай, це навзаєм

У нас є байрактар і шабля вже наточена,

Боже, яке кончене…

А Бу****, стоїть в соплях таке задрочене

Боже, яке кончене…

За нас, девочки

Че без фильтров теперь делать сука, нахуй,

В кружках этих ебучих нет этих фильтров,

Что теперь делать?

Все теперь увидять, кто есть кто,

по-настоящему.

Боже, яке кончене…

Скупают в магазинах туалетную бумаму,

и гречку с макарошками,

а я — тональники.

Страх, что будет дефицит,

и придется шпаклеваться цементом.

А Бу****, стоїть в соплях таке задрочене

Боже, яке кончене…

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