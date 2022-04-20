Позитив — Боже яке кончене!: слушать онлайн, текст (слова) песни

Украинский певец Позитив, ранее являвшийся частью «Время и Стекло», наконец-то выпустил первый сольный трек. Он называется «Боже, яке кончене!» и высмеивает русских и русских военных.
Так сложилось, что первым официальным сольным треком POSITIFF будет именно эта песня — для поднятия моральной силы, укрепления нашего несгибаемого духа и деморализации врага. Всем конченым посвящается!» – заявил Позитив.
Трек разоблачает всю низменность и жалкую сущность россиян, которые во время войны не видят правды, переживают за блокировку Instagram и санкции. За идею песни Позитив поблагодарил Алексея Дурневу, ведущего Telegram-канал с названием «Боже, яке кончене!» Эта фраза когда-то стала очень популярной в TikTok, а теперь используется во время войны для описания русских оккупантов.
Позитив — «Боже, яке кончене!»: текст (слова) песни
Я за тебя, блин топила,
за твое «Z»,
Да россия — молодцы,
Думу закройте.
Это даже не санкции против нас,
против себя же делаете такую херню
Боже, яке кончене
Двухсотих окупантів тисячі
Хуйло блатує,
Весь світ зробив ембарго,
показав їм дулю
І наше військо їх під сраку взує,
Закрили Інстаграм
Just do it, do it!
Пішов McDonalds
і нехай гризуть кору,
Луі Віттони, Гучі,
та ховайтеся в нору.
Як у вас, і самогон,
спаплюжене і спорчене
Боже, яке кончене…
Почему я такая неудачница?
Чем я буду питаться, блядь?
Это пиздец…
Міста і села бомлять русскіє фашисти,
а НА росії аплодують їм артисти,
а ты, володя, краще в бункері ховайся,
Бо ми «московську» ковбасу вже ріжемо на слайси.
Теперь хуйло збирається до раю, раю, раю…
росія вирішила йти до краю, краю, краю
а ми русню неначе граєм чи долаєм,
здихайте, падли, баю-бай, це навзаєм
У нас є байрактар і шабля вже наточена,
Боже, яке кончене…
А Бу****, стоїть в соплях таке задрочене
Боже, яке кончене…
За нас, девочки
Че без фильтров теперь делать сука, нахуй,
В кружках этих ебучих нет этих фильтров,
Что теперь делать?
Все теперь увидять, кто есть кто,
по-настоящему.
Боже, яке кончене…
Скупают в магазинах туалетную бумаму,
и гречку с макарошками,
а я — тональники.
Страх, что будет дефицит,
и придется шпаклеваться цементом.
А Бу****, стоїть в соплях таке задрочене
Боже, яке кончене…
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