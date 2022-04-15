Документальный фильм про Бучу и Бородянку снимет сценарист Карточного домика Бо Виллимон

Сценарист известного сериала «Карточный дом» Бо Виллимон приехал в Украину, чтобы задокументировать зверства, какие совершили российские оккупанты в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Бучанского городского совета.

Вместе со своей командой Бо Виллимон уже успел побывать в Буче и Бороодянке, увидев, какую разруху оставили после себя российские войска. Как рассказал сценарист и драматург в интервью Obozrevatel, его документальный фильм о Киевщине будет базироваться на опыте обычных людей, переживших оккупацию.

«Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это сильно повлияло эмоционально. Я никогда не был так близко к войне прежде. Мне 44 года, немало войн произошло за время моей жизни, что касается одной только моей страны: дважды в Ираке, Афганистан, множество других жестоких войн в мире – но я впервые так приблизился к этому», – поделился сценарист.

Также Виллимон рассказал о своих впечатлениях от увиденного в Бородянке и поделился с какой целью снимает фильм.

«Посреди этого опустошения существует надежда и вдохновение, равно как и в самих украинцах. Я знаю, что в России сейчас очень много дезинформации. Людям очень тяжело узнать правду. Я надеюсь, что если бы люди смогли узнать, что на самом деле происходит в Украине, они могли бы продемонстрировать такую ​​же смелость, как украинцы, чтобы противостоять этому», – сказал Виллимон.

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