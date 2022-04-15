Группа Океан Ельзи дадут концерт в столичном метро

Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Твоя опора»

24 апреля, на Пасху, украинские телеканалы покажут благотворительный концерт группы «Океан Ельзи» из столичного метрополитена. Выступление украинского бэнда было записано на станции киевского метро «Золоті ворота» ранее. Об этом пишет Об этом пишет NV.

«Україна зараз переживає надскладні часи, які потребують єднання та колосальної сили духу. Ми знаємо, що Перемога буде за нами і що все буде добре! Дякуємо вам за це безмежно, наші Захисники! Ми також вдячні усьому цивілізованому світу за підтримку. Та разом з тим, закликаємо збільшувати допомогу нам, де це критично необхідно. Це все потрібно задля майбутнього дітей, які мають рости в мирному світі, де конкурують ідеї, винаходи, а не панує темна середньовічна груба сила, руїна та вбивча зброя. Ми щиро віримо, що наші діти будуть жити у світі розвитку та здобутків, але сьогодні ми маємо підтримати тих, чиє дитинство понівечене війною», — говорит лидер группы Святослав Вакарчук.

Концерт группы «Океан Ельзи» будет называться «І все буде добре». Он будет транслироваться на «Новий канал», «М1», «1+1», «ICTV», «UA:Перший», «Україна», «Інтер», «Рада», «Україна 24», «ТЕТ», «2+2», «UA:Культура» и на всех региональных каналах «Суспільного мовника», «Індиго». Среди трансляторов – платформы онлайн-телевидения, в частности «Київстар ТБ». Зрители со всего мира также могут подключиться к просмотру в Digital.

Трансляция концерта носит благотворительную цель – сбор средств на счет благотворительного фонда «Твоя опора», помогающего детям, пострадавшим от войны.

Абоненты предоплаченной связи «Київстар», Vodafone и lifecell смогут поддержать сбор средств через СМС. Нужно только отправить сообщение с любым текстом на номер 88000. С мобильного счета будет снято 20 гривен, которые будут переданы в фонд «Твоя опора».

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