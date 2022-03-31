Режиссер фильма Не время умирать прибыл в Киев с благотворительным проектом

Знаменитость будет помогать украинцам питанием

Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде «007: Не время умирать» Кэри Фукунага приехал в Киев. Вместе с благотворительным проектом World Central Kitchen, который занимается питанием во время стихийного бедствия, он будет снабжать украинцев едой. Об этом пишет Общественное.

На самом деле известный режиссер приехал в Украину еще в первые дни полномасштабной войны, чтобы помочь людям, пострадавшим от российской агрессии. Сначала он помогал волонтерам и переселенцам во Львове, а затем отправился в столицу Украины.

«Я сейчас увлекаюсь Украиной, ее волей к борьбе, ее духом и такими моментами. Продолжайте сопротивляться», – сказал Фукунага.

В своих социальных сетях режиссер фильма о Джеймсе Бонде активно рассказывает о реалиях войны и публикует фото. Также Фукунага поделился в видеозаписи, где жители Корюковки на Черниговщине вышли на улицы и остановили российские танки, которые передвигались по городу. Кроме того, знаменитость оставил для своих подписчиков ссылку на фонд «Вернись живым» и призвал помогать защитникам Украины.

Фото: Getty Images

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