Деньги для Охматдета: MamaRika попросила подарок на день рождения

Артистка обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь собрать средства для детей, пострадавших во время войны в Украине

Певица MamaRika попросила у своих подписчиков в Instagram подарок ко дню рождения – собрать общими усилиями средства для Охматдета. Девушка рассказала Новому каналу, как у нее возникла такая идея, и почему деньги перечислит именно в это медицинское учреждение.

– Никогда даже не могла себе представить, что придется столько всего пройти до 33-летнего возраста, – признается певица. – Сейчас, как и все украинцы, проживаю тяжелый период, но чувствую сердцем, что совсем скоро все страдания сменятся улыбками и счастьем. Я каждый день спрашиваю себя, как могу помочь другим. Просто сделать пост, что у меня день рождения, считаю эгоистичным. Поэтому решила попросить своих фантастических подписчиков объединиться и сделать денежный вклад на мой счет. Все средства перечислю на счет Охматдета. Я, как каждая мама, мечтаю, чтобы все детки были здоровы и в безопасности. В Охматдете сейчас спасают жизнь малышей, пострадавших от этой страшной войны.

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У певицы почти 450 тысяч подписчиков. Она надеется, что каждый сможет выслать по несколько гривен.

– Маленьких сумм не бывает, когда речь идет о добрых делах, – говорит MamaRika. – Знаю, что мы вместе сможем сделать очень важное дело. Если каждый день будем творить добро, скорее приблизим всех нас к победе.

Сбор средств будет длиться еще несколько дней. Присоединиться может каждый, перечислив деньги на личный счет певицы: 5358380886370660 Anastasiia Sereda. По завершению сбора средств певица у себя в инстаграмме обнародует все отчеты и сумму, которую удалось собрать общими усилиями.

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