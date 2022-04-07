ДобріІсторії: как креативный директор MOZGI GROUP открыл волонтерскую организацию в Киеве

Его «Київська полуниця» помогает гуманитаркой военным и людям в кризисных зонах

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Влад Болсун – креативный директор MOZGI GROUP. В мирное время парень занимался любимым делом, путешествовал и готовился к свадьбе. Но 24 февраля началась война, а через несколько дней появилась «Київська полуниця». В спецрубрике Нового канала #ДобріІсторії Влад рассказал о своей волонтерской организации и особых моментах во время войны.

– 24 февраля мы целый день просидели у телевизора. Пытались осознать, что происходит сейчас, и что будет дальше, – говорит парень. – 25 числа я понял, что не должен сидеть на месте. Тогда мы собрали несколько донатов среди друзей и решили помогать ТРО – кормить их. Закупили продукты и развезли военным. На следующий день все повторилось. Правда, мне позвонили знакомые из ресторанов и попросили отвезти их еду тоже. На четвертый день войны мы поняли, что таких запросов появляется все больше. Из хаотических просьб решили все превратить в систему, которая работала бы и была эффективной. Так появилась «Київська полуниця». Наша благотворительная организация была создана 1 марта. На время войны мы сконцентрировались именно на гуманитарной помощи:: еда, средства гигиены, лекарства и все необходимое для детей. Специализируемся на доставке гуманитарки в кризисные зоны: Чернигов и область, Харьков, Киевская область и другие горячие районы, из которых нам приходят запросы. Сначала мы делали акцент на ВСУ, ТРО, больницы и гражданских. Со временем, например, в Киеве, у многих появилась возможность самостоятельно все покупать. Поэтому мы решили помогать четко тем, кто в этом нуждается больше всего. После войны мы планируем создать Украину будущего совместно с нашими гражданами.

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В «Київській полуниці» работает операционный штаб из 25 человек. Кроме этой основы привлечены еще около 90 человек. Это те, кто помогает удаленно, или водители.

Большая и дружеская команда волонтеров признаются, что работают не без трудностей. Но все они преодолеваются!

– Часть вещей мы покупаем за свой счет, а часть получаем из Европы, – рассказывает волонтер. – Сейчас есть большие трудности с привлечением финансирования, и мы нуждаемся в помощи в этом направлении. У нашей организации и волонтеров огромное желание помочь, но часто из-за отсутствия средств не можем обеспечить запросы. А хочется иметь возможность помогать еще большему количеству людей, которые страдают от последствий войны. В первую неделю мы собирали донаты среди украинцев, а затем перешли на сотрудничество с зарубежными фондами. Это для того, чтобы привлекать деньги из-за границы в Украину, чтобы работала экономика. Поэтому, если у вас есть контакты фондов, которые готовы помогать – пишите! Еще сложность, с которой сталкивались, – логистика. Поскольку мы работаем с кризисными точками, доставлять туда – это сверхтрудная задача! Я из города Чернигова. И вот около двух недель назад разбили мост, связывавший Киев и Чернигов. Это был единственный мост, через который ехала гуманитарка, проводилась эвакуация. Рашисты его уничтожили. Когда просыпаешься и понимаешь, что к твоему родному городу, который уже месяц находится в окружении и постоянно подвергается бомбардировкам, нельзя добраться, становится очень больно. Но все это разрешается! Через некоторое время мы наладили новую логистику, которая понемногу начинает работать.

За месяц работы благотворительной организации собралось немало особенных историй.

– В принципе, все, что происходит каждый день, является ценным и особенным. Но я выделю то, что действительно «запало», – делится Влад Болсун. – Мой товарищ, сосед, сейчас воюет. Мы им помогали с покупкой дрона. За это получили почетную грамоту, которую я храню на память. Хотя, конечно, эта помощь не является чем-то большим, чем то, что делают они. И все равно приятно понимать, что мы помогаем нашим бойцам. Особые ощущения, когда чем-нибудь полезен своему родному городу. Моя тетя – медик. Она работает в Чернигове. Когда понимаю, что могу помочь ей и ее пациентам, то для меня это очень важно. Или вот вчера мне звонила подруга мамы и плакала со словами благодарности, что мы им помогли. Она заказала корм для кошек и лекарства. Мы их доставили. Может показаться, что это пустяк. Но в Чернигове, Мариуполе, Херсоне и других городах, которые, к сожалению, отрезаны от всех, эти товары – дефицит. Желаю, чтобы ни у кого никогда не было такой ситуации, когда придется плакать, получив кошачий корм.