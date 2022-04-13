Сергей Жадан получил Премию Свободы

Выигранные деньги создатель передаст волонтерам

Украинский писатель и общественный активист Сергей Жадан стал лауреатом Премии Свободы от фонда Франко Ширрмахера. Об этом сообщил сам украинский в своем Facebook.

«Получил Премию Свободы от фонда Франка Ширрмахера – легендарного издателя Frankfurter Allgemeine Zeitung. Премия Свободы в этом году вручается впервые вместе с традиционной премией фонда. Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины — для нас сегодня внимание и поддержка мира действительно очень важно», — написал Жадан.

За Премию Свободы Сергей Жадан получил также денежное вознаграждение в размере 10 тысяч швейцарских франков. Эти деньги писатель пообещал передать на волонтерские нужды: «Куплю пару бусов для хороших людей».

В этом году фонд Франка Ширрмахера впервые вручил Премию Свободы. По словам организаторов, ее будут давать «личностям, стремящимся к просветленному сознанию и творческой свободе личности». Церемония вручения премии состоится осенью в Цюрихе, Швейцария.

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