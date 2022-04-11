Оля Полякова стала спецгостем футбольного матчу в Афінах

Співачка виступила на стадіоні в Афінах, де зустрілися команди «Шахтар» та «Олімпіакос»

У суботу, 9 квітня, в Афінах пройшов футбольний матч між донецьким клубом «Шахтар» та грецьким «Олімпіакосом». Зустріч відбулася у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace, метою якого є збирання коштів на підтримку України під час війни з Росією. Усі гроші з матчів будуть надіслані на гуманітарну допомогу мешканцям України.

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Спеціальним гостем цієї особливої ​​гри стала Оля Полякова, яка на афінському стадіоні виконала Гімн України, на фоні банерів кольору українського прапору з написами Stop War.

Крім того, на матч із греками гравці «Шахтаря» вийшли у спеціальних футболках, на яких замість їхніх прізвищ — назви українських міст-героїв, які постраждали від російських окупантів: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Херсон, Охтирка та Миколаїв.

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Нагадаємо, що раніше Полякова запустила у своїх аккаунтах в соцмережах онлайн-проект, де особисто вітає військових, медиків, рятувальників та інших героїв, котрі захищають Україну на війні з росією. Артистка записала понад 1000 духопідйомних відеолистівок й запрошує приєднатися до її флешмобу інших зірок українського шоу-бізнесу.

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