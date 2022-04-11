Новый канал>G.space>Новости

Ани Лорак отменили концерт в россии. Неужели одумалась?

Ани Лорак отменили концерт в россии

Одиозная артистка до сих пор не высказалась по поводу войны прооты Украины

Певица Ани Лорак отменила все свои концерты в россии и уехала с дочерью в Эмираты. Об этом стало известно с официального сайта артистки. Если вы подумали, что звезда одумалась и начала выступать против войны против Украины, то нет. Свою позицию артистка до сих пор не высказала, с начала полномасштабного вторжения Ани Лорак исчезла из соцсетей и не делала никаких публичных заявлений.

Но осенью Ани Лорак планирует дать концерты в Германии и Праге. Как говорится в афише Каролины, «одна из самых востребованных певиц современности – Ани Лорак – отправляется в долгожданный концертный тур!»

Напомним, что в Украине намерены лишить Ани Лорак всех званий и почетных наград. Ранее в Черновцах убрали именную звезду Ани Лорак из Аллеи звезд.

Читай также:

Светлану Лободу исключили из черного списка theylovewar: за что туда отправляют и почему потом вычеркивают звезд

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь