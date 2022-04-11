Ани Лорак отменили концерт в россии

Одиозная артистка до сих пор не высказалась по поводу войны прооты Украины

Певица Ани Лорак отменила все свои концерты в россии и уехала с дочерью в Эмираты. Об этом стало известно с официального сайта артистки. Если вы подумали, что звезда одумалась и начала выступать против войны против Украины, то нет. Свою позицию артистка до сих пор не высказала, с начала полномасштабного вторжения Ани Лорак исчезла из соцсетей и не делала никаких публичных заявлений.

Но осенью Ани Лорак планирует дать концерты в Германии и Праге. Как говорится в афише Каролины, «одна из самых востребованных певиц современности – Ани Лорак – отправляется в долгожданный концертный тур!»

Напомним, что в Украине намерены лишить Ани Лорак всех званий и почетных наград. Ранее в Черновцах убрали именную звезду Ани Лорак из Аллеи звезд.

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