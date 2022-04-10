Стивен Кинг поддержал Украину и опубликовал песню Lama о героизме Вооруженных сил Украины

«Король ужасов» осуждает войну, которую россия развязала против Украины

24 февраля жизнь украинцев разделилась на «до» и «после». По приказу владимира путина, который наплевал на нормы международного права и все принципы нравственности, российская федерация вторглась в Украину и развязала полномасштабную войну. А после фотографий из освобожденной от рашистов Бучи (Киевская область) стало понятно, что россия не просто пытается захватить наши территории, а совершает настоящий геноцид против украинского народа.

Героическая защита украинцев от российских оккупантов длится уже больше полутора месяца. И в этой борьбе мы не одиноки! Мировое сообщество накладывает на рф серьезные политические и экономические санкции за агрессию против Украины, обеспечивает наших защитников оружием и военной техникой и т.д. Всемирно известные звезды выставляют посты со словами поддержки и собирают деньги для армии и вынужденных переселенцев. В этом списке – и американский писатель Стивен Кинг.

«Король ужасов» с первых дней войны в Украине публично выступает в поддержку нашего государства и осуждает политику владимира путина. Автор хорроров отказался продлевать контракты с российскими издательствами. Теперь поклонники Кинга из россии не смогут читать его новые романы (если они, конечно, вообще умеют это делать).

В социальных сетях Стивен Кинг также регулярно размещает сообщения о войне в Украине. Он саркастически обращается к Путину, предсказывая проигрыш и уничтожение россии, а также восхищается силой и героизмом нашего народа.

В частности, в своем Twitter-аккаунте «король ужасов» поделился ссылкой на песню певицы Lama «Не кажу прощай», добавив цитату: «For your listening pleasure as Ukrainian forces dig in» (в переводе с английского – «О борьбе украинских защитников. Приятного прослушивания»).

Это не единственная композиция Lama, которую она посвятила великому украинскому народу и Вооруженным Силам Украины. На днях певица выпустила сингл «Сильні люди». Ее символами стали два пилота, визуализирующих синергию всех украинцев, несгибаемостью и силой которых сейчас увлекается весь мир.

— Очень скоро то зло, которое пришло на нашу землю, будет полностью уничтожено, оно принесло нам много горя, унеся жизни невинных людей, ранив, но не разбив наши сердца. Мы любящие, искренние и добрые – поэтому заслуживаем быть счастливыми и наше счастье уже на пороге! — поделилась мнениями автор песни «Сильні люди» Lama в эксклюзивном комментарии Новому каналу.