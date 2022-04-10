Новый канал>G.space>Новости

Эксклюзив! Как Стивен Кинг поддерживает Украину в войне с россией

стивен кинг поддержал украину

«Король ужасов» осуждает войну, которую россия развязала против Украины

24 февраля жизнь украинцев разделилась на «до» и «после». По приказу владимира путина, который наплевал на нормы международного права и все принципы нравственности, российская федерация вторглась в Украину и развязала полномасштабную войну. А после фотографий из освобожденной от рашистов Бучи (Киевская область) стало понятно, что россия не просто пытается захватить наши территории, а совершает настоящий геноцид против украинского народа.

Героическая защита украинцев от российских оккупантов длится уже больше полутора месяца. И в этой борьбе мы не одиноки! Мировое сообщество накладывает на рф серьезные политические и экономические санкции за агрессию против Украины, обеспечивает наших защитников оружием и военной техникой и т.д. Всемирно известные звезды выставляют посты со словами поддержки и собирают деньги для армии и вынужденных переселенцев. В этом списке – и американский писатель Стивен Кинг.

Стивен Кинг поддержал Украину и опубликовал песню Lama о героизме Вооруженных сил Украины

«Король ужасов» с первых дней войны в Украине публично выступает в поддержку нашего государства и осуждает политику владимира путина. Автор хорроров отказался продлевать контракты с российскими издательствами. Теперь поклонники Кинга из россии не смогут читать его новые романы (если они, конечно, вообще умеют это делать).

В социальных сетях Стивен Кинг также регулярно размещает сообщения о войне в Украине. Он саркастически обращается к Путину, предсказывая проигрыш и уничтожение россии, а также восхищается силой и героизмом нашего народа.

Стивен Кинг поддержал Украину и опубликовал песню Lama о героизме Вооруженных сил Украины

В частности, в своем Twitter-аккаунте «король ужасов» поделился ссылкой на песню певицы Lama «Не кажу прощай», добавив цитату: «For your listening pleasure as Ukrainian forces dig in» (в переводе с английского – «О борьбе украинских защитников. Приятного прослушивания»).

Это не единственная композиция Lama, которую она посвятила великому украинскому народу и Вооруженным Силам Украины. На днях певица выпустила сингл «Сильні люди». Ее символами стали два пилота, визуализирующих синергию всех украинцев, несгибаемостью и силой которых сейчас увлекается весь мир.

— Очень скоро то зло, которое пришло на нашу землю, будет полностью уничтожено, оно принесло нам много горя, унеся жизни невинных людей, ранив, но не разбив наши сердца. Мы любящие, искренние и добрые – поэтому заслуживаем быть счастливыми и наше счастье уже на пороге! — поделилась мнениями автор песни «Сильні люди» Lama в эксклюзивном комментарии Новому каналу.

новости 2022 новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь