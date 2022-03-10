Кто поддерживает Украину? Голливудские звезды, королева Британии и писатели пожертвовали миллионы долларов пострадавшим и армии

Голливудские звезды, писатели и королева поддерживают украинские войска и пострадавших от войны

Две недели назад жизнь каждого украинца разделилась на «до» и «после». Украинцы вступили в героическую борьбу с русскими оккупантами. Весь мир помогает Украине. Звезды выставляют посты со словами поддержки и собирают деньги для армии и вынужденных переселенцев. Новый канал рассказывает о знаменитостях, которые сделали щедрые пожертвования в поддержку Украины.

Леонардо Ди Каприо

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо имеет украинские корни. Его бабушка жила в Одессе. После Октябрьской революции, убегая от коммунистического режима и агрессии, она была вынуждена эмигрировать в Германию. Звезда выделил 10 миллионов долларов на поддержку нашего государства во время войны.

Королева Елизавета

Королева Великобритании знает, что такое война. Она была подростком, когда началась Вторая мировая. В 1945 году будущая монархиня уговорила отца присоединиться к военному подразделению. Выучившись на водителя, она стала лейтенантом Элизабет Виндзор. Великобритания поддерживает Украину, в частности, вооружением и санкциями против РФ. А Ее Величество сделала щедрое пожертвование на помощь Украине, сумму которого оставила в тайне.

Джоан Роулинг

Автор «Гарри Поттера» призвала весь мир поддержать пострадавших от войны украинских детей. Со своей благотворительной организацией Lumos она собирает средства, и сама пожертвовала 1 миллион фунтов стерлингов на помощь маленьким украинцам.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Американская актриса родилась в Украине, в городе Черновцы. Она всячески поддерживает родину и вместе с мужем Эштоном Кутчером начала сбор средств через фонд GoFundMe на нужды беженцев. Цель – собрать 30 миллионов долларов. 3 миллиона из которых уже пожертвовали супруги.