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Макс Барских начинает военное обучение: Певец настроен решительно

Макс Барских настроен воевать против рф в Украине

К своим подписчикам Макс Барских обратился в видео в Instagram.

«Друзья, с завтрашнего дня начинаю учебу! – с улыбкой сообщил певец. — Кто бы мог себе представить… Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках – это микрофон. Но сейчас время меняется. Скажите, как будем праздновать нашу победу?»

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Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

 

Для многих Макс Барских в военное время раскрылся с совершенно новой стороны. Он один из тех, кто с первого дня выражает свою позицию, откровенно рассказывает о захватнической деятельности российской армии на территории Украины, не смотря на хейт в комментариях.

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