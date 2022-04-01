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На Грэмми 2022 прозвучит поэзия об Украине: это увидят миллионы людей

В этом году на вручении премии Грэмми прозвучит поэзия про Украину

На церемонии награждения американской Академии звукозаписи, которая состоится 4 апреля в Лас-Вегасе, украинская поэтесса Любовь Якимчук прочтет стихотворение из книги «Абрикосы Донбасса»

Об этом девушка рассказала в своем Facebook.

— Шел 24 час дороги. Это безумие, не меньше. Сейчас пересаживаюсь в Лос-Анджелесе на самолет в Лас-Вегас, где я приглашен, как поэтесса из Украины на Грэмми, и если не подведут ковидные тесты, то буду читать на церемонии стихотворение из книги «Apricots of Donbas», – написала Любовь.

«Абрикосы Донбасса» – вторая книга поэтессы, вышедшая в «Видавництві Старого Лева» летом 2015 года. Издание вошло в рейтинг «10 лучших украинских книг об АТО» по версии украинского Forbes.

– Это книга стихотворений, которые не только проникают в душу, но и продирают нутро. Они оставляют сквозные отверстия в сознании, сквозь которые проглядывает та реальность, от которой хочется прикрыться ладонями. Эти «Абрикосы Донбасса» созревают вовремя и смакуют в то же время горько и сладко, — говорится в аннотации.

В этом году на вручении премии Грэмми прозвучит поэзия про Украину

В октябре 2021 года книга вышла на двух языках – в переводе на английский и в оригинале – в американском издательстве Lost Horse Press. Издание называется «Apricots of Donbas». Поэзии из сборника перевели Оксана Максимчук, Макс Росочинский и Светлана Лавочкина.

— Проект будет особенным и посвященным Украине, о которой нужно говорить повсюду, в частности во время церемонии, которую смотрят миллионы, — написала Любовь в соцсетях.

Гордостью является еще и то, что The New York Times включил Apricots of Donbas в список рекомендованных книг украинских авторов.

Фото iStock

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