Oscar de la Renta выставил на аукцион платье Сары Джессики Паркер

Очень приятная новость для поклонников Сары Джессики Паркер, сериала «Секс и город» и «И просто так…». Дизайнер Oscar de la Renta организовал онлайн-аукцион в поддержку Украины, в рамках которого продаст платье Сары Джессики Паркер. Актриса одевала его на премьеру «И просто так…».

Еще только перед войной мы досмотрели продолжение легендарного сериала компании HBO, как его создатели нас поддерживают. Бренд запустил аукцион вместе с платформой перепродажи Encore. Стартовая цена лота составляет 5 тысяч долларов. Все вырученные средства пойдут в пользу UNICEF для помощи Украине. Разве это не здорово?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

На создание платья ушло 158 часов. Оно вручную расшито пайетками в форме цветков магнолии. Нижняя юбка из розового тюля – это ода культовой юбке-пачке Кэрри Брэдшоу, которую она носила в первом сезоне сериала.

— Для меня была честь надеть это платье на премьеру «And Just Like That…» в декабре прошлого года, и я имею честь сотрудничать со своими друзьями в Oscar de la Renta, чтобы теперь продать его на Encore. Смысл попрощаться с платьем таким способом, и с нетерпением жду, чтобы увидеть, какой шкаф он будет называть домом дальше, – поделилась Сара Джессика Паркер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

Фото Getty Images

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