Анджелина Джоли посетила больного раком мальчика из Украины, который продолжает лечение за границей

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Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила римский госпиталь Bambino Gesù, где находятся больные украинские дети, выехавшие из Украины в поисках безопасности и лечения. Об этом в своем Facebook сообщила Людмила Бабчук – мать 10-летнего Артема из Черновцов, которого в госпитале лечат от острого лимфобластного лейкоза.
«Анджелина Джоли – выдающаяся актриса, телеведущая, фотомодель, посол доброй воли в ООН, посетила нас сегодня в больнице Bambino Gesu. Неожиданное, очень приятное и волнующее знакомство», – написала мать украинского мальчика.
В комментарии molbuk.ua Людмила Бабчук рассказала, как прошла встреча: «Джоли спрашивала, кем Артем хочет стать, чем увлекается, есть ли у друзей и есть ли они сейчас в Украине… Остались ли у нас родственники в Украине, может ли она чем-то помочь… Выразила свои соболезнования по поводу того, что сейчас происходит в Украине и нашей болезни. Сказала, что как мама она меня понимает и очень сочувствует. Артем ответил, что любит складывать разные головоломки типа «кубика-рубика», а с друзьями из Украины общается по телефону… А когда признался, что хочет стать астрономом и космонавтом, она заметила, что раньше это улететь в космос было невозможно, а сейчас это вполне реально все в наших руках. В конце пожелала ему скорейшего выздоровления и обязательно осуществить свою мечту».
Как сообщала первая леди Украины Елена Зеленская, более 40 украинских детей с разными диагнозами получают помощь у Bambino Gesù. Недавно пациентов посетил Папа Римский Франциск.
Фото: Getty Images
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