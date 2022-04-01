Анджелина Джоли посетила больного раком мальчика из Украины, который продолжает лечение за границей

Знаменитость пытается оказать поддержку тем, кто пострадал войной

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила римский госпиталь Bambino Gesù, где находятся больные украинские дети, выехавшие из Украины в поисках безопасности и лечения. Об этом в своем Facebook сообщила Людмила Бабчук – мать 10-летнего Артема из Черновцов, которого в госпитале лечат от острого лимфобластного лейкоза.

«Анджелина Джоли – выдающаяся актриса, телеведущая, фотомодель, посол доброй воли в ООН, посетила нас сегодня в больнице Bambino Gesu. Неожиданное, очень приятное и волнующее знакомство», – написала мать украинского мальчика.

В комментарии molbuk.ua Людмила Бабчук рассказала, как прошла встреча: «Джоли спрашивала, кем Артем хочет стать, чем увлекается, есть ли у друзей и есть ли они сейчас в Украине… Остались ли у нас родственники в Украине, может ли она чем-то помочь… Выразила свои соболезнования по поводу того, что сейчас происходит в Украине и нашей болезни. Сказала, что как мама она меня понимает и очень сочувствует. Артем ответил, что любит складывать разные головоломки типа «кубика-рубика», а с друзьями из Украины общается по телефону… А когда признался, что хочет стать астрономом и космонавтом, она заметила, что раньше это улететь в космос было невозможно, а сейчас это вполне реально все в наших руках. В конце пожелала ему скорейшего выздоровления и обязательно осуществить свою мечту».

Как сообщала первая леди Украины Елена Зеленская, более 40 украинских детей с разными диагнозами получают помощь у Bambino Gesù. Недавно пациентов посетил Папа Римский Франциск.

Фото: Getty Images

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